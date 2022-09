Exposition « Speranza » du collectif d’artistes Mardi-gras à Toulouse

Partager Facebook

Du 8 septembre au 19 novembre, La galerie 3.1 accueille l’exposition « Speranza » par le collectif d’artistes Mardi-gras, composé de Titos Kontou, Judith Latino et Émilie Payros.

Mardis-gras est un trio d’artistes installés à Toulouse, qui se sont rencontrés, en 2020, lors de l’exposition « Un nouvel éden ? » organisée à La galerie 3.1 en partenariat avec Les Arts en balade. Depuis l’automne 2021, ils se réunissent tous les mardis pour peindre à six mains. Titos Kontou, Judith Latino et Émilie Payros ont uni leur savoir-faire, style et imaginaire pour engendrer Mardis-gras, un(e) artiste hybride.

Après le temps des confinements successifs, les trois peintres de Mardis-gras ont cherché de nouveaux territoires de création. Ils ont forgé un atelier de tous les possibles. La Speranza de Mardis-gras est une île où les robinsonnades picturales sont fraternelles. Leur peinture syncrétique combine « les expressionnismes » avec la mythologie, la bible et les images populaires. Ce monde est empli d’humour et de beauté macabres. Ici, l’enfer côtoie l’éden. Un chaos festif où l’humanité cherche sa place, lutte et s’harmonise avec elle-même et la nature.

« La galerie 3.1 a le plaisir d’accueillir une nouvelle fois Les Arts en balade pour une exposition singulière, fruit d’une rencontre entre trois artistes autour d’une exposition présentée en 2020 à La galerie 3.1. En présentant les oeuvres de ce nouveau collectif artistique, le Département poursuit son engagement afin d’exposer et de rendre visible les artistes sur tout le territoire, de promouvoir la culture et son accès en Haute-Garonne », souligne Anne Boyer.

La galerie 3.1

Entrée libre et gratuite du mardi au vendredi de 8h30 à 17h, le samedi et le 1er dimanche du mois de 12h à 18h

Crédit : Mardis-gras (Titos Kontou, Judith Latino, Emilie Payros)