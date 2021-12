La Flûte enchantée de Mozart à Toulouse !

Partager Facebook

Jusqu’au 30 décembre, découvrez La Flûte Enchantée de Mozart au Théâtre du Capitole de Toulouse.

L’ultime chef-d’œuvre de Mozart, entre conte initiatique et comédie populaire, retrouve toute sa fraîcheur juvénile grâce à la mise en scène inventive du talentueux chorégraphe Pierre Rigal et à de merveilleux interprètes dans la fleur de l’âge. La Flûte enchantée comme si elle naissait sous nos yeux, dans toute l’ambivalence des sentiments humains. Et si la Reine de la Nuit n’était pas si méchante, Papageno pas si bête, Sarastro pas si sage qu’on le croyait ?

Infos et réservations : https://www.theatreducapitole.fr/