La comédienne Noémie de Lattre par deux soirs à l’Aria

La comédienne Noémie de Lattre présente son spectacle « Féministe pour Homme » les 7 et 8 avril à l’Aria de Cornebarrieu.

Noémie de Lattre a des faux seins. Elle danse, change souvent de couleur de cheveux et écrit des lettres d’insultes aux « gros cons » des rues. Elle parle des hommes et des femmes, aux hommes et aux femmes ; elle parle de carrière, de famille, de publicité, de sexe et de quotidien. Elle porte des robes fourreaux, des talons de 12 et des décolletés plongeants. Et pourtant, Noémie de Lattre est féministe ! Elle, pour qui ce mot était synonyme de vieilles filles aigries à aisselles velues, va vous raconter comment elle en est arrivée là, et comment ça va vous arriver à vous aussi !!!

Entre théâtre, cabaret et tribune, pour la forme, mais aussi entre confession, stand-up et manifeste pour le fond, un one woman show intelligent, militant qui apporte un vent de fraîcheur! Le Féminisme est humanisme.

Pour en savoir plus : https://www.cornebarrieu.fr/portfolio-items/feministe-pour-homme/