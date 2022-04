Vidéo : Peter Peter de retour avec « Rome »

Partager Facebook

Peter Peter présente aujourd’hui son nouveau single Rome, un titre inédit qui poursuit l’aventure de son dernier album Super Comédie sorti en septembre 2020. Pour ce nouveau titre, le musicien canadien fait équipe avec Pierrick Devin à la réalisation.

Hymne du printemps qui revient, le morceau aux airs rock et à l’instrumentation riche est une réflexion sur la vie et sa quête de sens. Le clip de Rome est signé par le réalisateur Toby Andris. La vidéo a été tournée en Géorgie. On y suit un personnage (Peter) déambulant dans l’au-delà à la recherche de réponses dans des décors aussi enchanteurs que mystérieux.

Tout comme sur Super Comédie, Rome explore la condition humaine avec subtilité et délicatesse, à mi-chemin entre mélancolie et lucidité. Piano entêtant, cloches éloquentes, guitare expressive et mélodies captivantes s’unissent pour tisser un envoûtant écrin pour les propos introspectifs de l’artiste Peter Peter.