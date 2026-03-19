Hoshi au Zénith de Toulouse : La Tournée Événement « Bonjour Docteur Tour » Débarque en 2027 !

Partager Facebook

Twitter

Avis à tous les fans toulousains de chanson française à texte : l’une des artistes les plus talentueuses de sa génération annonce son grand retour dans la Ville Rose ! Hoshi fera trembler les murs du Zénith Toulouse Métropole le vendredi 26 février 2027 à 20h00 avec sa toute nouvelle tournée, le Bonjour Docteur Tour. Un événement musical incontournable qui promet de marquer les esprits.

D’un succès fulgurant à un nouveau chapitre musical

L’ascension d’Hoshi est tout simplement vertigineuse. Portée par une plume authentique et une voix éraillée reconnaissable entre mille, l’auteure-compositrice-interprète vient de clore un chapitre monumental de sa carrière. Son précédent tour de chant, le Cœur Parapluie Tour, a été un véritable triomphe populaire :

Près de 100 concerts à travers l’hexagone.

Plus d’un demi-million de spectateurs conquis par son énergie débordante.

Loin de se reposer sur ses lauriers, Hoshi a décidé de transformer cet élan d’amour en une nouvelle énergie créative. En 2027, elle revient pour ouvrir les portes d’un tout nouvel univers, encore plus intime et audacieux.

« Bonjour Docteur Tour » : Une promesse d’émotions fortes

Dès le mois de février 2027, l’artiste reprendra la route pour sillonner les Zéniths et Arénas de France, n’oubliant pas de rendre visite à son public de Suisse et de Belgique.

Pour ce Bonjour Docteur Tour, Hoshi promet des moments d’une rare intensité. Réputée pour ne jamais tricher sur scène, elle offrira à son public toulousain une performance chargée d’émotions brutes, de partages sincères et de nombreuses surprises. Une occasion parfaite de découvrir ses nouveaux titres en live tout en reprenant en chœur les hymnes qui ont fait son succès.

Informations Pratiques et Billetterie

Les places pour ce concert événement sont d’ores et déjà disponibles. Face à l’engouement suscité par le retour de l’artiste, il est vivement conseillé de réserver rapidement !