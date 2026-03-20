Cinélatino 2026 : Le grand coup d’envoi du festival à Toulouse !

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La 38e édition de Cinélatino, Rencontres de Toulouse, ouvre officiellement ses portes aujourd’hui ! Du 20 au 29 mars 2026 à Toulouse, et durant tout le mois de mars à travers l’Occitanie, le festival incontournable des cinémas d’Amérique latine vous invite au voyage.

90 films pour explorer toutes les facettes de l’Amérique latine

Cette année encore, la programmation s’annonce riche et éclectique avec pas moins de 90 films à l’affiche. Que vous soyez cinéphile averti ou simple curieux, les différentes sections du festival sauront vous captiver :

Compétitions et découvertes

Reprises et focus thématiques

Longs et courts-métrages

Fictions et documentaires

Sélection spéciale dédiée au jeune public

Focus 2026 : Panorama transgénérationnel du cinéma mexicain

Le grand Focus de ces 38es Rencontres met à l’honneur le cinéma mexicain en invitant deux générations de créateurs. D’un côté, Bertha Navarro, productrice « historique » au parcours exceptionnel qui, depuis les bouleversements de 1968, a accompagné les plus grands piliers du cinéma indépendant mexicain. De l’autre, les jeunes cinéastes du Colectivo Colmena, qui insufflent de nouvelles manières de penser la réalisation et la production.

Si ce Focus se concentre sur quinze films cette année en raison des restrictions financières de l’association, chaque œuvre sélectionnée porte une voix importante et significative. De la neige des sommets à la chaleur des déserts, préparez-vous à explorer un cinéma tout en contrastes. Bertha Navarro et les membres du Colectivo Colmena seront d’ailleurs présents à Toulouse pour échanger avec le public lors des projections et de rencontres éthiques et politiques.

Le Barrio Cinélatino : Le cœur festif à l’ENSAV-CROUS

Que serait Cinélatino sans son esprit de fête ? Comme l’année dernière, le Barrio Cinélatino prend ses quartiers dans la cour de l’ENSAV-CROUS. Dès son ouverture ce vendredi 20 mars, le village du festival vous accueille pour dix jours de partage ininterrompu.

Au programme entre deux séances :

Apéros tapas et concerts

Ateliers créatifs et librairie

Échanges avec les invité·es et les médiateurs/médiatrices, toujours prêts à partager leur solide connaissance des œuvres.

Malgré les contraintes budgétaires actuelles, la convivialité, la musique et la fête restent l’ADN de cet événement toulousain.

Un appel au public : Soutenez la culture !

À l’instar de nombreuses structures culturelles, le festival traverse une période financière délicate. Pour maintenir l’envergure et la qualité de Cinélatino, votre implication est aujourd’hui vitale.

Pour contribuer à cette belle fête du cinéma, plusieurs solutions s’offrent à vous : venez remplir les salles obscures, participez aux concerts, et si vous le pouvez, faites un don à l’association. Toute l’équipe vous en remercie chaleureusement !

Toutes les infos sur cinelatino.fr