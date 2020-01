Les nommés pour les Victoires de la Musique 2020 sont…

Partager Facebook

Lundi, la liste des nommés pour les Victoires de la Musique 2020 a été dévoilé. La 35e édition, qui aura lieu le 14 février en direct sur France 2, consacrera les meilleurs artistes francophones de l’année avec de nombreuses nouveautés. D’abord, terminées les catégories par genres musicaux. Il ne reste plus que 8 trophées au lieu de 13. Plus d’album rock, électro ou rap par exemple. Autre nouveauté, le public votera pour trois catégories : la chanson originale, le concert et la création audiovisuelle de l’année?

Dans cette belle liste,plusieurs artistes reviennent plusieurs fois comme Angèle , Lomepal, Philippe Katerine, Alain Souchon ou encore Clara Luciani.

Artiste masculin de l’année

Philippe Katerine

Lomepal

Alain Souchon

Artiste féminine de l’année

Angèle

Clara Luciani

Catherine Ringer

Album de l’année

« Âmes Fifties » de Alain Souchon

« Confessions » de Philippe Katerine

« Jeanine » de Lomepal

« Les étoiles vagabondes : expansion » de Nekfeu

« Panorama » de Vincent Delerm

Révélation scène

Hoshi – Production : Caramba

Aloïse Sauvage – Production: Initial Artist Services

Suzane – Production : W spectacle

Album révélation

« Les failles » de Pomme

« Maëlle » de Maëlle

« Tempéraments » de Malik Djoudi

Chanson originale

« Allez reste » de Boulevard des Airs et Vianney

« Ça va ça vient » de Vitaa et Slimane

« Nue » de Clara Luciani

« Presque » de Alain Souchon

« Stone avec toi » de Philippe Katerine

Concert

« Both sides » – Jeanne Added / Production : Wart

« Brol Tour » – Angèle / Production : Auguri Productions & Angèle VL

« Le grand petit Concert » – M // Production : Labo M / L Productions

Création audiovisuelle

« Au DD » – PNL // Réalisateur : QLF

« Balance ton quoi » – Angèle // Réalisatrice : Charlotte Abramow

« Live Les Vieilles Canailles » – Les Vieilles Canailles – Réalisateur : Serge Khalfon