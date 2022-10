BrickLive, le retour du festival de brique de jeu à Toulouse

Partager Facebook

Du 22 au 30 octobre, 2 millions de briques de jeu feront le bonheur des petits et grands à Toulouse lors du BrickLive 2022.

Après avoir rencontré le succès dans de nombreux pays et un passage à Toulouse, BRICKLIVE est un événement unique en France qui se tiendra pendant les vacances scolaires de la Toussaint durant plusieurs jours au Centre de Congrès Pierre Baudis de Toulouse. L’occasion pour les petits et grands de créer, jouer et découvrir un univers unique sur le thème du Safari.

Plus de 2 millions de briques de jeux seront installé à Toulouse pour plus de 10 ateliers à découvrir et surtout une belle exposition avec des modèles grandeur nature sur le thème safari.

Les ateliers

Les expériences interactives incluent des ateliers de maîtres constructeurs de briques de jeu, d’innombrables activités de construction gratuites et une expérience de brique éducative totalement immersive. Mur de graffitis, piscines de briques, rampes de courses, construit ta ville, architecture, Espace Friends, Star Wars, Minecraft, Ninjago…

Bricklive 2022

Du 22 au 30 octobre

Centre de Congrès Pierre Baudis

Toulouse