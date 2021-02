La boutique du TO XIII vous attend maintenant à Ernest Wallon

Dans la continuité des bureaux administratifs du club, la nouvelle boutique officielle du Toulouse Olympique XIII ouvrira ses portes lundi prochain (1er mars) au stade Ernest-Wallon.

Bien que déjà accessible en ligne (https://boutique.to13.com/), la boutique du club Olympien aura désormais son magasin aux Sept Deniers, à côté de la boutique de nos voisins stadistes, en face la bodega.

La boutique du TO XIII sera ouverte tous les lundis, mercredis et vendredis de 15h à 17h et accessible, seulement sur rendez-vous, du lundi au vendredi de 12h à 14h.

Cette nouvelle boutique, c’est l’occasion pour tous de découvrir les nouveaux produits de la nouvelle collection et de profiter des promotions !