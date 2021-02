Rone en concert au Printemps à Toulouse

Partager Facebook

Rone présentera son » Tour with a view » au Bikini de Toulouse le 19 avril 2021.

Rone est le nom d’Erwan Castex, producteur electro dont le cinquième album s’intitule “Room With A View”, véritable tournant dans la carrière de l’artiste français. A partir d’une carte blanche que lui a proposée le Théâtre du Châtelet, Rone a conçu cet album autour d’un spectacle mis en scène et chorégraphié par le Collectif (LA) HORDE, accompagné de 20 danseurs du Ballet National de Marseille. Cette nouvelle forme de collaboration lui a permis d’explorer ce qu’il y avait de plus sincère et de plus profond dans sa musique. Nourri des débats autour de la collapsologie et du changement climatique, “Room With A View” donne matière à penser l’une des plus grandes urgences de l’humanité.

“Room With A View” signe le retour de Rone à ses racines musicales, ainsi qu’au set-up minimaliste de ses premiers albums : électro épurée et conception en solo, sans collaborateur. Malgré tout, Rone quitte sa zone de confort en engageant une nouvelle forme d’échange artistique. Production du spectacle et de l’album sont allés de pair, se complétant l’une l’autre. “Room With A View” fonctionne comme un album autonome, alors que l’œuvre finale entrelace danse contemporaine et musique électronique, qui vise un objectif plus important que la pure et simple expérimentation sonore.

En plus de cet album, privé de concert, l’artiste nous offrira un album spécial le 26 mars« Rone &Friends » avec déjà un titre avec Flavien Berger mais aussi des titres avec Dominique A, Laura Etchegoyhen, Alain Damasio, Mood , Yael Naim, Camelia Jordana et Jenny Beth.

Il sera en concert le 19 avril prochain au Bikini de Toulouse.

Réservations sur www.lebikini.com