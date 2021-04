La Biennale Internationale des Arts Vivants de Toulouse reportée à 2022

Partager Facebook

Face à la crise sanitaire, La Biennale Internationale des Arts Vivants Toulouse Occitanie a dû s’adapter et a fait le choix de reporter sa deuxième édition à l’automne 2022.

Les 18 mois à venir vont permettre aux artistes de La Biennale de s’installer progressivement sur le territoire, commencer leur travail de recherche, créer, rencontrer les publics, nouer des liens, inventer de nouvelles manières de travailler, mais aussi découvrir et parcourir les lieux de cette future édition. Tous ces moments seront Les Prémices de La Biennale 2022.

Pour découvrir, mois après mois, Les Prémices proposées : labiennale-toulouse.com

Succès pour l’édition 2019

Près de trente partenaires artistiques de la métropole toulousaine allient leurs énergies pour créer une joyeuse dynamique d’ouverture de saison : en 2019, la première édition de La Biennale Internationale des Arts Vivants Toulouse Occitanie voyait déjà grand. 50 projets pour une programmation éclectique dans 26 lieux ont permis à près de 20 000 spectateur·rice·s de tous horizons et plus de 350 professionnel·le·s de retrouver le plaisir et l’inattendu du spectacle vivant et réinventer des façons d’être ensemble.