La belle programmation des Déferlantes Sud de France 2022

Angele, Muse, Black Eyed Peas, Queens of The Stone Age, Orelsan, Clara Luciani…Les Déferlantes Sud de France 2022 dévoilent une programmation cinq étoiles pour son 15e anniversaire.

Du 7 au 10 juillet, pendant 4 jours, les artistes francophones et internationaux se réunissent au Chateau d’Aubiry, à Céret, pour un festival se distinguant des autres. Les Déferlantes Sud de France débute une nouvelle histoire pour son 15e anniversaire. Un nouveau cycle avec de plus grandes scènes, des grands artistes, une grande roue, un parc de dix hectares, un camping….un grand festival d’été !

Et côté programmation, on va en prendre plein les oreilles : Black Eyed Peas, Queens of the Stone Age, Sum 41, Simple Minds, M, Martin Garrix, Orelsan, Riles, Vladimir Cauchemar, Angele, Clara Luciani, Muse, DJ SNAKE, Hoshi, Malaa, Suzane et tant d’autres.

On attend pas et on prend sa place : www.festival-lesdeferlantes.com