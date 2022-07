Kinepolis prolonge la Fête du Cinéma !

Partager Facebook

Pour fêter la fin des cours, Kinepolis propose de prolonger la Fête du Cinéma les 7 et 8 juillet avec une offre en ligne à 4 euros la place de cinéma pour les moins de 16 ans, les lycéens et les étudiants.

Après un franc succès l’année dernière, Kinepolis réitère son opération auprès du jeune public ! Pour permettre aux ados qui n’ont pu participer à la Fête du Cinéma et plus généralement à tous les jeunes de moins de 16 ans, lycéens et étudiants de fêter la fin des cours, Kinepolis propose tous les films à l’affiche ces jeudi 7 et vendredi 8 juillet 2022 au tarif exceptionnel de 4 euros la séance si vous réservez vos places en ligne !

Rendez-vous au Kinepolis de Fenouillet pour profiter de cet offre les 7 et 9 juillet !

Infos : https://kinepolis.fr/fenouillet