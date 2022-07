Stereolab en concert à Toulouse cet automne

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

A l’occasion de la sortie de l’album Pulse of the Early Brain [Switched On Volume 5] le 2 septembre, Stereolab sera en concert le 28 octobre au Metronum de Toulouse.

Stereolab annonce une nouvelle série de concerts entre le Royaume-Uni, l’Europe et les Etats-Unis en octobre, novembre et décembre 2022 ; une tournée qui débutera à Paris à la Gaité Lyrique le 26 octobre puis à Nantes et Toulouse en France.

La nouvelle de la tournée fait suite à l’annonce récente de la sortie du cinquième album de la série Switched On, Pulse of the Early Brain [Switched On Volume 5], qui sortira le 02 septembre sur Warp Records. Une annonce et un titre inédit avec ‘Robot Riot’, morceau écrit à l’origine pour une sculpture réalisée par Charles Long, artiste avec lequel le groupe a collaboré en 1995 sur le projet « Music For The Amorphous Body Study Center ».

Stereolab en concert

28 octobre 2022

TOULOUSE – Le Metronum