Juliette pour deux soirs à Blagnac

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

La chanteuse Juliette s’entoure de l’Orchestre de tango Silbando pour deux dates à l’Odyssud Blagnac ce jeudi 1er et vendredi 2 octobre 2020.

On a parfois voulu résumer Juliette à une question d’époque ou à une affaire de casting. On a beaucoup écrit çà et là qu’elle incarnait une éternité intemporelle de la chanson française. Mais Juliette nous surprend toujours.

Une artiste qui n’a cessé de se montrer différente, y compris avec des émissions de radio, des lectures au théâtre, des apparitions au cinéma, des mises en scène de confrères aimés.

Là voilà avec une autre passion, le tango. Elle l’explique dans le dossier de presse : « Ce n’est pas un secret, j’ai une grande passion pour le tango. La première voix chantée que j’ai entendue, enfant, était celle de Carlos Gardel, sortie d’un 33 tour grésillant que mon père adorait. Plus tard, entre hommages rigolos (El Hombre con la motocycletta) et sérieuses révérences (Volver) cette passion d’enfance n’est pas feinte, ni éteinte . Puis j’ai rencontré l’orchestre Silbando, l’un des ensembles de tango argentin les plus demandés en Europe, qui a fait ma première partie Salle Pleyel en 2019. Avec Chloë Pfeiffer, pianiste, arrangeuse et cheffe d’orchestre, nous avons décidé de revisiter une partie de mon répertoire -plus quelques standards de la chanson française- qui tous deux doivent beaucoup au tango, de façon parodique parfois, sérieuse souvent, amoureuse, toujours. Chanter avec ce magnifique Silbando peut se résumer en une formule : « Je vais me régaler !… Vous aussi ! »

Bref, c ‘est deux concerts à voir à Odyssud Blagnac jeudi et vendredi.