Journée spéciale à Toulouse : musées et monuments gratuits !

Marquez votre calendrier ! Le dimanche 5 octobre 2025, comme chaque premier dimanche du mois, l’accès aux collections permanentes des musées et monuments de Toulouse sera entièrement gratuit pour tous les visiteurs. C’est l’occasion idéale de plonger dans l’histoire, l’art et les sciences de la Ville Rose.

Venez découvrir ou redécouvrir le patrimoine et l’architecture toulousaine à travers les expositions permanentes des institutions suivantes :

Le Cloître des Jacobins

Le Musée Saint-Raymond

Le Musée des Abattoirs

La Chapelle Saint-Joseph de la Grave

Le Muséum d’Histoire Naturelle

Le Quai des Savoirs

Le Musée Paul Dupuy

Veuillez noter que si les collections permanentes sont gratuites, les expositions temporaires peuvent rester payantes. De plus, certains lieux majeurs sont actuellement fermés : le Musée Georges-Labit (pour travaux), le Château d’eau (réouverture le 22 novembre) et le musée des Augustins (réouverture le 18 décembre).

Informations pratiques

Lieu : Musées et monuments participants du centre-ville de Toulouse.

Date et heure : Dimanche 5 octobre 2025. Les horaires d’ouverture varient selon les établissements (généralement de 10h à 18h).

Tarif : Entrée gratuite pour les expositions permanentes.

Réservation : L’accès est libre, mais il est toujours conseillé de consulter les sites web des musées pour vérifier les éventuelles modalités d’entrée ou de réservation en période d’affluence.

Profitez de cette journée pour faire le plein de culture et de découvertes à travers Toulouse !