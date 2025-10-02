« Tempo » : Quand le Flamenco fait dialoguer le temps qui passe au Bascala

Partager Facebook

Préparez-vous à une expérience artistique sensible et immersive ! Le spectacle « Tempo » s’installe au Bascala, près de Toulouse, le dimanche 5 octobre 2025 à 16h30. Cette création unique fait dialoguer la danse flamenco, le théâtre, la musique et le chant au service d’un récit universel : celui du temps qui passe.

Conçu pour tous les publics, petits et grands, « Tempo » vous invite à ressentir votre propre rythme intérieur à travers l’histoire d’une famille aux multiples cadences. Que vous soyez un amateur éclairé de la culture flamenca ou simplement curieux de nouvelles formes artistiques, cette proposition singulière et poétique vous emportera. Laissez-vous guider par les rythmes chaleureux et l’intensité du spectacle qui vous conduira à vous interroger sur votre propre rapport au temps.

Informations pratiques

Lieu : Le Bascala, 12 Rue des Chaberts, Bruguières (proche de Toulouse)

Date et heure : Dimanche 5 octobre 2025 à 16h30

Tarif : 5€ (tarif unique)

Réservation : Billets disponibles sur le site du Bascala et dans les points de vente habituels.

Venez vivre ce voyage rythmique et émotionnel qui ravira toute la famille.