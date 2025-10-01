Toulouse Triathlon 2025 : Préparez-vous pour une course au cœur de la Ville Rose !

Fort du succès de ses événements sportifs récents, Toulouse lance son propre triathlon ouvert à tous ! Le Toulouse Triathlon 2025 vous donne rendez-vous le dimanche 5 octobre 2025 pour une course au cœur du centre-ville, promettant une ambiance hors du commun.
Organisé par Supertri, cet événement est conçu pour l’enthousiasme contagieux des Toulousains. Au programme, attendez-vous à un parcours spectaculaire : nage dans la Garonne, un parcours vélo sur routes fermées pour pédaler en toute liberté, et une course à pied électrique à travers la ville ! Que vous soyez débutant ou confirmé, la première édition propose des courses aux formats Distance S et M.
Le Toulouse Triathlon est une opportunité unique de courir sur le même terrain que les plus grands. Il se déroule juste avant la course professionnelle de la ligue Supertri, qui verra des champions olympiques et des athlètes de haut niveau s’affronter dans un format de triathlon considéré comme le plus excitant du moment. Les inscriptions sont déjà ouvertes, alors rejoignez la team Toulouse Triathlon 2025 et vivez cette expérience exceptionnelle !
Informations pratiques
Lieu : Centre-ville de Toulouse (départ et arrivée des épreuves aux abords de la Garonne).
Date : Dimanche 5 octobre 2025. L’heure de départ des courses varie selon la distance (à consulter lors de l’inscription).
Tarif : Les frais d’inscription dépendent de la distance choisie (S ou M).
Réservation : Les inscriptions sont ouvertes et se font sur le site officiel du Toulouse Triathlon.
Ne manquez pas cette première édition qui s’annonce déjà historique !