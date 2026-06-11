« Les Faux British » au Café Théâtre Les 3T : L’enquête policière qui tourne au délire hilarant

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C’est la comédie phénomène qui va secouer vos zygomatiques cet été ! Le célèbre Café Théâtre Les 3T de Toulouse accueille « Les Faux British », une pièce redoutablement efficace qui revisite le roman noir anglais avec une dose massive d’humour burlesque. Préparez-vous à assister à une succession de catastrophes sur scène, pour le plus grand bonheur des spectateurs.

Un meurtre, un manoir… et une troupe totalement incompétente

Le point de départ est digne des plus grands classiques d’Agatha Christie : à la fin du XIXème siècle, dans un superbe manoir en Angleterre, une soirée de fiançailles est brutalement interrompue par un meurtre. Le mystère est entier.

Le seul problème ? Ce thriller théâtral est interprété par sept amateurs de romans noirs anglais qui n’ont, pour la plupart, jamais mis les pieds sur une scène de théâtre. Malgré toute leur bonne volonté et leur amour pour le genre policier, nos « comédiens d’un soir » vont très vite être dépassés par les événements.

Le flegme britannique à l’épreuve des pires catastrophes

Ce qui devait être une enquête sérieuse et captivante se transforme en un véritable naufrage scénique. Décors qui s’effondrent, répliques oubliées, accessoires capricieux et gags visuels s’enchaînent à un rythme absolument endiablé.

Mais c’est là que réside tout le génie comique de la pièce : dans ce joyeux désordre, nos « Faux British » s’accrochent désespérément à la représentation. Armés de leur légendaire flegme britannique, ils feront tout pour sauver les apparences et interpréter leur pièce aussi dignement que possible. Réussiront-ils seulement à aller jusqu’au bout ? Le suspense reste entier, mais une chose est certaine : le public, lui, n’en finira plus de pleurer de rire.

📅 Les dates des représentations aux 3T (Juin – Juillet 2026)

La pièce se jouera tout au long des mois de juin et juillet. Attention, le format de la pièce est intense et resserré (1h15 de rires non-stop).

En Juin 2026 :

Vendredi 12 juin (20h00 à 21h15)

Samedi 13 juin (20h00 à 21h15)

Mardi 16 juin (20h00 à 21h15)

Mercredi 17 juin (20h00 à 21h15)

Mardi 23 juin (20h00 à 21h15)

Samedi 27 juin ( 21h00 à 22h15 )

Mardi 30 juin (20h00 à 21h15)

En Juillet 2026 :

Mercredi 01 juillet (20h00 à 21h15)

Mardi 07 juillet (20h00 à 21h15)

Mercredi 08 juillet (20h00 à 21h15)

Mercredi 15 juillet (20h00 à 21h15)

Jeudi 16 juillet (20h00 à 21h15)

📌 Informations Pratiques et Tarifs