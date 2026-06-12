Halle en Voix 2026 : Le Chœur de l’Atelier Sonore fait vibrer la Halle de La Machine

Partager Facebook

Twitter

Quand la poésie mécanique rencontre la puissance de la voix humaine, le résultat est forcément spectaculaire ! Le week-end du samedi 13 et dimanche 14 juin 2026, la Halle de La Machine crée l’événement en accueillant une nouvelle édition de « Halle en Voix ». Pendant deux jours, les impressionnantes machines de la piste des Géants prêteront l’oreille aux harmonies de 80 chanteurs passionnés. Une sortie incontournable pour s’émerveiller en famille à Toulouse.

Une rencontre magique entre mécanique et voix humaine

Ils sont déjà bien habitués aux folies créatives qui animent la Halle de La Machine. Les 80 chanteuses et chanteurs du Chœur de l’Atelier Sonore reviennent cette année pour donner le « La » et enchanter les visiteurs.

Composé de choristes âgés de 7 à 77 ans, cet ensemble intergénérationnel promet de livrer une performance vibrante. Pour s’assurer que la magie opère, la direction musicale a été confiée aux mains expertes de Jessie Brenac-Litzinger, accompagnée du compositeur et chef d’orchestre attitré de la Compagnie La Machine. Ensemble, ils ont imaginé un répertoire capable de dialoguer avec l’acier, le bois et la vapeur.

L’Aéroflorale II comme nouveau terrain de jeu acoustique

La grande nouveauté de cette édition 2026 réside dans l’espace investi par les choristes. Le chœur va littéralement s’emparer de la nouvelle installation de la Halle : la majestueuse Aéroflorale II.

Les voix résonneront au cœur de cette impressionnante structure, créant une acoustique inédite et immersive. On murmure d’ailleurs que les hélices de l’expédition végétale en frétillent déjà de plaisir ! L’occasion parfaite de redécouvrir les créatures de François Delarozière sous un angle totalement nouveau, où la musique donne littéralement vie à la scénographie.

📌 Informations pratiques et Billetterie

L’excellente nouvelle pour les familles et les curieux, c’est que ce temps fort musical ne nécessite aucun supplément financier !