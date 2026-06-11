Festival Rio Loco 2026 : Morcheeba en tête d’affiche pour une deuxième soirée magistrale

Après une ouverture vibrante, le festival Rio Loco poursuit son exploration des cultures insulaires avec une deuxième journée qui s’annonce déjà mémorable ! Ce jeudi 11 juin 2026, la Prairie des Filtres accueille une programmation éclectique où la douceur de la soul rencontre l’énergie des fusions électroniques et jazz. Le clou du spectacle ? La présence exceptionnelle du groupe britannique culte Morcheeba.
Une journée entre jazz, électro et vibrations insulaires
L’édition « Insulae » continue de tenir toutes ses promesses en proposant un véritable grand écart musical, prouvant une fois de plus la richesse des territoires mis à l’honneur. Ce jeudi, les festivaliers voyageront de Madagascar au Japon, en passant par le Royaume-Uni et l’Amérique latine, tout en restant au bord de la Garonne !
Le Metronum a pensé une programmation évolutive : l’après-midi débutera en douceur avec des sonorités acoustiques et vocales, avant de laisser place à des projets résolument tournés vers le dancefloor pour enflammer la nuit toulousaine.
Le programme de ce jeudi 11 juin : Heure par heure
Quatre scènes, huit concerts exclusifs, et un enchaînement pensé pour ne (presque) rien manquer des temps forts de la journée !
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17h45 – Scène Garonne : La soirée s’ouvrira avec NIRINA RAKOTOMAVO. La pianiste et chanteuse réunionnaise aux racines malgaches viendra présenter son jazz élégant et métissé, prélude idéal à cette fin d’après-midi.
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18h30 – Scène Prairie : Embarquement immédiat pour le Japon avec MITSUNE, un collectif féminin berlinois qui réinvente le shamisen (luth japonais traditionnel) à grands coups d’énergie psychédélique et folk.
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19h45 – Scène Garonne : La talentueuse FANEL prendra le relais pour une parenthèse pop onirique, teintée d’influences asiatiques et de mélodies envoûtantes.
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19h45 – Scène Pont-Neuf : Amateurs de groove, ne manquez pas KYOTO JAZZ MASSIVE ft YOSHI OKINO with EOANDO. Les pionniers du jazz-funk nippon débarquent pour une session survoltée qui risque de faire trembler la Garonne.
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20h30 – Scène Onda Mix : Le producteur anglais EL BÚHO passera derrière les platines pour un DJ set mêlant rythmes organiques latino-américains et musiques électroniques (folktronica).
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21h00 – Scène Prairie : Le quatuor marseillais MAKOTO SAN fera résonner ses impressionnants instruments en bambou pour offrir une techno instrumentale organique, visuelle et tribale.
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22h15 – Scène Pont-Neuf : C’est le moment tant attendu ! La tête d’affiche MORCHEEBA montera sur la grande scène. Porté par la voix suave de Skye Edwards, le groupe londonien légendaire viendra distiller ses classiques trip-hop et soul pour un instant de pure magie.
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22h20 – Scène Onda Mix : Les irréductibles de la danse pourront clôturer cette journée avec le set groovy et house de DJ NATURE aka MILO JOHNSON.
📌 Informations pratiques et Billetterie
Les concerts de ce jeudi attirent toujours un public nombreux, idéal pour décompresser en fin de semaine. N’attendez pas la dernière minute pour prendre vos places !
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Lieu : Prairie des Filtres, Toulouse
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Accès : Entrée principale via le Cours Dillon ou le Pont-Neuf (Privilégiez le métro, station Saint-Cyprien République).
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Tarif : À partir de 12,00 € le pass journée. (Gratuit pour les moins de 12 ans).
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Billetterie : Les réservations se font directement en ligne sur la billetterie officielle : billetterie.rio-loco.org