Festival Rio Loco 2026 : Morcheeba en tête d’affiche pour une deuxième soirée magistrale

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Après une ouverture vibrante, le festival Rio Loco poursuit son exploration des cultures insulaires avec une deuxième journée qui s’annonce déjà mémorable ! Ce jeudi 11 juin 2026, la Prairie des Filtres accueille une programmation éclectique où la douceur de la soul rencontre l’énergie des fusions électroniques et jazz. Le clou du spectacle ? La présence exceptionnelle du groupe britannique culte Morcheeba.

Une journée entre jazz, électro et vibrations insulaires

L’édition « Insulae » continue de tenir toutes ses promesses en proposant un véritable grand écart musical, prouvant une fois de plus la richesse des territoires mis à l’honneur. Ce jeudi, les festivaliers voyageront de Madagascar au Japon, en passant par le Royaume-Uni et l’Amérique latine, tout en restant au bord de la Garonne !

Le Metronum a pensé une programmation évolutive : l’après-midi débutera en douceur avec des sonorités acoustiques et vocales, avant de laisser place à des projets résolument tournés vers le dancefloor pour enflammer la nuit toulousaine.

Le programme de ce jeudi 11 juin : Heure par heure

Quatre scènes, huit concerts exclusifs, et un enchaînement pensé pour ne (presque) rien manquer des temps forts de la journée !

17h45 – Scène Garonne : La soirée s’ouvrira avec NIRINA RAKOTOMAVO . La pianiste et chanteuse réunionnaise aux racines malgaches viendra présenter son jazz élégant et métissé, prélude idéal à cette fin d’après-midi.

18h30 – Scène Prairie : Embarquement immédiat pour le Japon avec MITSUNE , un collectif féminin berlinois qui réinvente le shamisen (luth japonais traditionnel) à grands coups d’énergie psychédélique et folk.

19h45 – Scène Garonne : La talentueuse FANEL prendra le relais pour une parenthèse pop onirique, teintée d’influences asiatiques et de mélodies envoûtantes.

19h45 – Scène Pont-Neuf : Amateurs de groove, ne manquez pas KYOTO JAZZ MASSIVE ft YOSHI OKINO with EOANDO . Les pionniers du jazz-funk nippon débarquent pour une session survoltée qui risque de faire trembler la Garonne.

20h30 – Scène Onda Mix : Le producteur anglais EL BÚHO passera derrière les platines pour un DJ set mêlant rythmes organiques latino-américains et musiques électroniques (folktronica).

21h00 – Scène Prairie : Le quatuor marseillais MAKOTO SAN fera résonner ses impressionnants instruments en bambou pour offrir une techno instrumentale organique, visuelle et tribale.

22h15 – Scène Pont-Neuf : C’est le moment tant attendu ! La tête d’affiche MORCHEEBA montera sur la grande scène. Porté par la voix suave de Skye Edwards, le groupe londonien légendaire viendra distiller ses classiques trip-hop et soul pour un instant de pure magie.

22h20 – Scène Onda Mix : Les irréductibles de la danse pourront clôturer cette journée avec le set groovy et house de DJ NATURE aka MILO JOHNSON.

📌 Informations pratiques et Billetterie

Les concerts de ce jeudi attirent toujours un public nombreux, idéal pour décompresser en fin de semaine. N’attendez pas la dernière minute pour prendre vos places !