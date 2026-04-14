Chloé Oliveres à la Salle Nougaro : « Quand je serai grande, je serai Patrick Swayze », le One-Woman Show Événement à Toulouse

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Venez découvrir l’une des pépites théâtrales de cette année ! Le vendredi 17 avril 2026, la célèbre Salle Nougaro accueille la comédienne Chloé Oliveres pour son tout premier seule-en-scène : Quand je serai grande, je serai Patrick Swayze. Un spectacle drôle, touchant et terriblement dans l’air du temps, qui interroge avec brio les contradictions des femmes d’aujourd’hui.

Un tiraillement jubilatoire entre Simone de Beauvoir et Dirty Dancing

C’est l’histoire d’une femme au bord de la crise de la quarantaine. Biberonnée aux contes de fées, aux comédies romantiques des années 80 et au mythe du prince charmant, elle se retrouve confrontée à la réalité d’une femme des années 2020. Pas tout à fait affranchie des diktats sociétaux, elle navigue à vue entre son désir d’indépendance féministe et son besoin d’exister dans le regard de l’autre.

Avec beaucoup de finesse, Chloé Oliveres nous plonge dans cette errance existentielle délicieuse. Elle y dresse le portrait d’une génération tiraillée entre les idéaux de Simone de Beauvoir ou Agnès Varda, et le fantasme romantique absolu incarné par John Travolta et, évidemment, le mythique Patrick Swayze.

« Une Annie Ernaux qui aurait mangé Florence Foresti »

Pour ce premier one-woman show, la comédienne frappe fort. Rejouant ses amours, qu’elles soient réelles ou fantasmées, elle manie l’autodérision avec un sens du tragique désopilant. Au programme : des personnages hauts en couleur, une mythique chanson en yaourt et, promis, pas mal de danse lascive !

Ce cocktail détonnant ne s’y trompe pas et a déjà conquis la critique. Après avoir fait salle comble au Festival d’Avignon et au prestigieux Théâtre du Rond-Point à Paris, le spectacle arrive à Toulouse précédé d’une réputation élogieuse. Télérama lui a d’ailleurs accordé la note maximale (TTT), saluant une « actrice décapante » qui réalise que « la femme seule est l’avenir de la femme ».

Pourquoi ce spectacle est l’incontournable humour du printemps toulousain ?

Si vous cherchez une soirée qui mêle réflexion moderne, humour ravageur et clins d’œil pop-culturels savoureux, ce spectacle est fait pour vous. La mise en scène dynamique et l’énergie communicative de Chloé Oliveres emportent le public pendant 1h10 d’un pur moment d’évasion. Une véritable ode à la libération joyeuse des femmes, et à la déconstruction des mythes amoureux, sans jamais perdre le sourire.

Informations pratiques et réservations

L’événement s’annonce très prisé par le public toulousain, il est donc fortement conseillé de prendre ses places à l’avance.

Date et heure : Vendredi 17 avril 2026 à 20h30.

Lieu : Salle Nougaro, 20 chemin de Garric, 31200 Toulouse.

Durée : 1h10

Tarifs : * Plein : 23 € Réduit : 20 € Adhérent : 16 € Airbus : 14 €



Le petit plus de la Salle Nougaro : Un bar proposant des assiettes (charcuteries, fromages, options végétariennes) sera ouvert dès 19h pour vous mettre dans les meilleures dispositions avant le début du spectacle.

Pour réserver vos places : Rendez-vous directement sur la billetterie officielle de la Salle Nougaro.