Cirque et joyeux ras-le-bol : La Mio Company fait l’événement à La Grainerie

Partager Facebook

Twitter

C’est l’un des rendez-vous culturels majeurs de cette fin de mois de mai dans la métropole toulousaine. Les vendredi 22 et samedi 23 mai 2026, La Grainerie, célèbre fabrique des arts du cirque et de l’itinérance située à Balma, accueille les toutes premières représentations de M.I.T.E., la nouvelle création très attendue de la Mio Company.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Un événement à ne pas manquer, d’autant plus qu’il s’agit du tout dernier spectacle de la saison 2025-2026 présenté dans ces murs emblématiques !

La Mio Company : L’art de la rencontre et du mouvement

Basée à Toulouse, la Mio Company s’est imposée dans le paysage culturel depuis sa fondation en 2015 par Jérémie Chevalier et Hadas Lulu Koren. Sa signature ? Une écriture hybride et exigeante qui fusionne le mouvement acrobatique, le théâtre, l’art clownesque, la musique live et une scénographie toujours audacieuse.

Au cœur de leur démarche artistique, on retrouve une volonté inébranlable de placer les valeurs humaines et la rencontre au centre de la piste. Avec M.I.T.E., la compagnie pousse cette exploration encore plus loin.

M.I.T.E. : Une odyssée sablonneuse à contre-courant

Mais que cache cet acronyme mystérieux ? M.I.T.E. est une plongée vertigineuse sous la multitude d’inventions et de mythes qui ont façonné l’humanité. L’objectif : retrouver le chemin vers l’essentiel.

Dans cette quête qui remonte le fil de l’histoire à contre-courant, les artistes invitent le public à décortiquer notre existence. Comment en sommes-nous arrivés là ? Pour répondre à cette vaste question, la Mio Company propose un remède radical : mélanger au sable nos idées préconçues, le tout porté par des sons de révolte aux accents hip-hop. Le spectacle se veut être un véritable « joyeux ras-le-bol », une invitation vibrante à libérer nos imaginaires et à gambader dans des espaces réinventés.

Une chorégraphie féroce et poétique

Sur scène, trois circassien·ne·s et deux comédien·ne·s s’activent en pelletant du sable. Cette matière devient le terrain de jeu d’une chorégraphie éminemment physique, soulignant avec force et férocité l’urgence de leurs questionnements.

Ces cinq personnages viennent littéralement et métaphoriquement « vider leur sac (de sable) ». Naviguant avec brio entre performances circassiennes, traits d’humour ravageurs et musique jouée en direct, ils portent un message clair : la nécessité absolue de renouer avec des échanges poétiques, totalement dénués de jugement.

Informations Pratiques & Billetterie

Venez célébrer la fin de saison de La Grainerie en découvrant cette création audacieuse !

Dates et Horaires : Vendredi 22 mai 2026 à 19h30 Samedi 23 mai 2026 à 18h30

Lieu : La Grainerie, 61 rue Saint-Jean, 31130 Balma

Public : À partir de 8 ans

Durée : 1h00

Tarifs : 15 € / 10 € / 8 €

Réservations : Par téléphone au 05 61 24 33 91 (de 14h à 18h) ou sur la billetterie en ligne : la-grainerie.mapado.com

L’Équipe du Spectacle (Distribution)