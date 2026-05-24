10 ans de fête, de glisse et de musiques électroniques sur la côte landaise !

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C’est l’escapade estivale idéale pour quitter la chaleur de la Ville Rose et aller respirer l’air marin ! Le très prisé Little Festival souffle cette année sa dixième bougie. Pour marquer cette décennie d’existence, l’événement vous donne rendez-vous du mercredi 29 juillet au dimanche 2 août 2026 sur la mythique côte landaise.

Déployé sur trois communes emblématiques – Seignosse, Hossegor et Capbreton –, le festival promet cinq jours d’immersion totale où la culture musicale rencontre l’art urbain et l’esprit du surf.

Un format hybride : Open air, clubs et océan

Le succès du Little Festival repose sur son ambiance unique et son ancrage local fort. Loin des immenses plaines surpeuplées, l’événement privilégie une expérience à taille humaine, les pieds (presque) dans le sable.

Pendant cinq jours, les festivaliers pourront naviguer entre différents formats : des formats open air vibrants sous le soleil estival, des soirées plus intimistes en club, jusqu’au grand closing dominical. Le tout bercé par la culture glisse, si chère à la région, et sublimé par des performances de street art en direct qui transformeront les différents lieux en véritables galeries à ciel ouvert.

Une programmation anniversaire XXL avec plus de 30 artistes

Pour célébrer cette 10e édition, les organisateurs ont vu les choses en grand et dévoilent un line-up éclectique, mêlant têtes d’affiche incontournables de la scène électronique et pépites montantes. Au total, plus de 30 artistes se relaieront derrière les platines.

Parmi les premiers noms qui font déjà trembler les basses, on retrouve :

Bon Entendeur : Les maîtres incontestés du remix francophone et du groove ensoleillé.

Synapson : Le duo mythique, garant d’une électro mélodique et dansante.

Creeds b2b Gonzi : Une rencontre au sommet pour un set qui s’annonce explosif et résolument puissant.

Mandragora : L’incontournable figure de la psytrance, prêt à retourner le public avec son énergie folle.

Mais aussi les excellents DJ Schnake, Yasmin Regisford, et bien d’autres talents qui seront annoncés prochainement !

Informations Pratiques & Billetterie

L’édition anniversaire promettant d’attirer les foules bien au-delà de la région Nouvelle-Aquitaine, il est vivement conseillé de sécuriser ses places sans attendre !