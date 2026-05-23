Un quart de siècle dédié à la magie du cinéma d’animation !

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C’est un anniversaire qui compte dans le paysage culturel toulousain ! Depuis l’année 2000, l’association La Ménagerie n’a cessé d’imaginer, de créer et de faire vivre de merveilleux projets autour du cinéma d’animation. Pour souffler ses 25 bougies, l’équipe voit les choses en grand et vous donne rendez-vous le samedi 6 juin dès 15h00 à L’Usine.

Que vous soyez un passionné d’images animées, une famille en quête d’une belle sortie ou simplement curieux, cette journée festive est l’occasion parfaite de plonger dans l’univers foisonnant de la création visuelle.

Un programme riche : des ateliers interactifs aux concerts festifs

Pour fêter cet anniversaire exceptionnel, La Ménagerie s’est entourée de nombreux complices, artistes et partenaires. L’objectif ? Célébrer un quart de siècle de projets passés tout en accueillant l’avenir avec créativité. L’Usine se transformera pour l’occasion en un véritable village de l’animation.

Au menu de cette journée mémorable, de nombreuses activités pour petits et grands :

Des initiations à l’animation : Glissez-vous dans la peau d’un réalisateur et découvrez les secrets de fabrication d’un film d’animation, image par image.

Des projections inédites : Une sélection pointue de courts métrages pour s’émerveiller devant la diversité des techniques et des récits.

Des concerts et spectacles : La musique et les arts vivants viendront rythmer la journée et la soirée.

L’Écran Magique : Ne manquez pas ce spectacle phare qui promet d’en mettre plein les yeux à toute la famille !

Des surprises : Parce qu’un anniversaire ne serait pas complet sans quelques cadeaux inattendus préparés par l’équipe !

Un appel à la solidarité pour sauver la culture locale

Si la fête sera belle, elle revêt également un enjeu crucial. Comme de nombreuses autres associations culturelles aujourd’hui, La Ménagerie traverse actuellement une période financière délicate.

Cet événement est donc bien plus qu’une célébration : c’est un appel au soutien du public. En venant participer à cet anniversaire, en famille, entre ami·es ou en solo, vous posez un acte militant pour la survie et la pérennité de la culture vivante et indépendante sur notre territoire. L’équipe a besoin de vous pour continuer à faire rêver les générations futures !

Informations Pratiques & Tarifs

Bloquez votre agenda et venez nombreux soutenir cette association emblématique qui fait briller le cinéma d’animation depuis 25 ans !