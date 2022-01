Johnathon Ford quitte le Toulouse Olympique

Partager Facebook

D’un commun accord, le Toulouse Olympique XIII et Johnathon FORD ont décidé de mettre fin à l’engagement du joueur, et ce avec effet immédiat. Le demi australien quitte le club pour des raisons familiales et personnelles.

Durant ses onze saisons au TO, Johno a disputé 190 rencontres et marqué 53 essais. En tant que capitaine en 2021, il a été un réel meneur et a su tirer le meilleur de ses co-équipiers, ce qui l’a fait grandir et lui a valu le titre de meilleur joueur de Championship pour la saison 2021 selon le sondage annuel du quotidien anglais League Express.