Rencontre avec Philippe Manoeuvre à la FNAC Toulouse

Le journaliste musical Philippe Manoeuvre sera en rencontre et dédicaces le mercredi 9 février à la FNAC Toulouse à l’occasion de la sorte de son livre « Flashback Acide ».

Après avoir suivi les plus grands (Lou Reed, The Rolling Stones, Johnny, Gainsbourg…) et travaillé, entre autres, pour Rock & Folk, Métal Hurlant, France Inter, RTL, OÜI FM ou l’émission « Les Enfants du Rock », Philippe Manoeuvre est considéré comme une icône et une bible du Rock en France. Et c’est pas son dernier ouvrage qui va contredire cette information.

Philippe Manoeuvre nous fait voyager et revivre une époque déjantée, pop, incandescente, mais révolue : le bon vieux temps du rock’n’roll. De sa découverte des champignons à Amsterdam aux chars de l’armée russe derrière le rideau de fer avec les Scorpions ; de ses grands entretiens avec l’énigmatique David Bowie à ses virées délirantes avec les Motörhead ; de son incursion hallucinée dans la Convention du LSD à Marc Zermati – le pape méconnu du punk –, Philman aborde les rivages interdits comme dans un long solo de guitare psychédélique et tire les conclusions de ses addictions.

Après l’énorme succès de Rock, le premier volet de ses Mémoires façon » Ma vie, Manoeuvre « , l’ancien rédacteur en chef de Rock & Folk continue de raconter sa vie pied au plancher.

Rendez-vous à la FNAC Toulouse le 9 février à 17h30 pour évoquer ce nouvel ouvrage de Philippe Manoeuvre !