Inouïs Printemps de Bourges : Concerts Auditions Régionales à Toulouse et Cahors

L’antenne iNOUïS Occitanie ouest nous propose de découvrir 8 projets musicaux en liste pour le Printemps de Bourges 2022. Les auditions ont lieu en publique ce jeudi 20 janvier à Toulouse et ce vendredi 21 janvier à Cahors.

Cette année, l’antenne iNOUïS occitanie ouest portée par Regarts a reçu près de 200 candidatures. Après deux jours de délibération par un jury composé de professionnels de la musique, 8 projets sortent leur épingle du jeu.

Vous pourrez découvrir cette sélection 2022 en live lors d’auditions publiques qui auront lieu le 20 janvier au Metronum à Toulouse et le 21 janvier Aux Docks de Cahors. Et c’est encore une belle sélection avec Ceylon, Johnny Makam, Julia Pertuy, Meshaï pour la version toulousaine et Julii Sharp, Karkara, Suzanne Belaubre ou encore Warend à Cahors.

Assistez à ces auditions publiques gratuitement en vous inscrivant sur https://reseauprintemps.seetickets.com/tour/concerts-auditions-regionales