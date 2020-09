Inauguration de la partie basse du Parc de la Reynerie rénovée

Partager Facebook

Mercredi 16 septembre, à 16h30, Jean-Luc Moudenc, Maire de Toulouse, Président de Toulouse Métropole, et Carole Delga, Ancienne Ministre et Présidente de la Région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée, représentée par Nadia Pellefigue, Vice-présidente de la Région, inaugureront aux côtés de Clément Riquet, conseiller municipal délégué en charge des espaces verts, et Gaëtan Cognard, Maire de quartier (Mirail-Université Reynerie, Bellefontaine), la première phase d’aménagement réalisé sur la partie basse du Parc de la Reynerie.

En mai 2019, la Mairie de Toulouse a engagé un programme pluriannuel de rénovation de ce jardin dans l’objectif de récupérer le label « Jardin Remarquable ».

La première phase de rénovation a consisté à réaliser des opérations d’entretien et de mise en valeur de la partie basse du parc : entretien des allées existantes avec un revêtement stable et homogène et des bordures en acier, amélioration de la gestion des eaux pluviales en particulier depuis le château, remplacement et renforcement des plantations (17 arbres replantés en cœur de parc, en remplacement des 17 arbres enlevés pour des raisons de sécurité et 68 arbres replantés en lisières du parc), rénovation du mobilier existant…

En 2020, la Mairie de Toulouse va lancer un marché de maîtrise d’œuvre incluant un architecte du patrimoine afin de déterminer les travaux à réaliser sur les 3 ou 4 prochaines années : amélioration et rénovation des entrées du parc, aménagement de la terrasse entre le château et la partie basse du parc, aménagement de la partie haute du parc, remise en état du mobilier existant, etc.

Le Parc de la Reynerie fait partie des monuments historiques de la ville et figure parmi les sites classés. Par ces opérations de rénovation, la Mairie de Toulouse souhaite valoriser le patrimoine paysager et végétal de la ville.