In-Tranquilles cette semaine au Grand Rond !

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le Théâtre du Grand Rond Toulouse accueille Comme une Compagnie pour le spectacle « In-tranquilles » du 18 au 22 janvier 2022.

La compagnie Comme une compagnie a choisi de porter à la scène les mots de l’autrice afropéenne Léonora Miano. En adaptant sa pièce Ecrits pour la parole, la compagnie veut prendre à bras le corps la question de la place des femmes noires dans la société française, dans une démarche qui vise à déconstruire les assignations raciales, politiques et sexuelles. Un théâtre qui porte la voix et hausse le ton, en déployant l’énergie émancipatrice du rock pour donner toute son ampleur au texte de Miano.

Comme une compagnie développe depuis 2009 une réflexion artistique et politique avec le souci de s’adresser à chacun·e, considérant le théâtre comme une mise en commun de nos singularités, où se nouent l’intelligible et le sensible. Léonora Miano est l’autrice d’une œuvre dense, engagée et abondamment primée (Prix Goncourt des lycéen·ne·s 2006, Prix Femina 2013). Écrits pour la parole a reçu en 2012 le prix Seligmann, consacré à la lutte contre le racisme, l’injustice et l’intolérance.

In-Tranquilles

Du 18 au 22 janvier

Théâtre du Grand Rond

23 rue des Potiers

31000 Toulouse

Tél. : 05 61 62 14 85