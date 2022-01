Imany en concert ce dimanche à Toulouse

Partager Facebook

La chanteuse Imany revient à Toulouse, à la Halle aux Grains ce dimanche 9 janvier avec le spectacle Voodoo Cello.

Avec Voodoo Cello, la chanteuse Imany jette un sort à 8 violoncelles pour transformer des tubes incontournables de l’histoire de la pop (de Radiohead à Cat Stevens en passant par Donna Summer, Hozier, t.A.t.u., Bob Marley…). Sans aucun artifice, elle utilise la magie combinée des cordes et de sa voix pour ensorceler les spectateurs et éveiller leurs consciences autour de la puissance du féminin.

Depuis dix ans, la voix grave d’Imany séduit le public français au rythme de compositions nourries de ses inspirations soul, folk et blues. Du triomphe des deux single Don’t be so shy et You Will Never Know, de ses deux albums à la bande originale du film Sous les jupes des filles, Imany enchaîne les succès partout dans le monde.

Imany est à découvrir sur la scène de la Halle aux Grains de Toulouse.

Réservations : www.bleucitron.net