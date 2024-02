Ilyes Djadel en spectacle à Toulouse

Partager Facebook

La révélation Ilyes Djadel présentera son seul en scène « Vrai » au Casino Barrière ce mercredi 21 février 2024.

À seulement 24 ans, Ilyes Djadel est la nouvelle révélation de l’humour. Après des millions de vues sur les réseaux sociaux, le dernier né du Jamel Comedy Club débarque sur scène. De la cité au lycée catholique, il vous raconte tout ! Ses passages très remarqués dans les comedy clubs parisiens lui permettent de travailler aux côtés des plus grands, de les accompagner en tournée, et de lancer son premier spectacle « VRAI », produit par Kev Adams et Jamel Debbouze.

Après une première série de 3 mois au Palais des Glaces à Paris au printemps 2023 « SOLD OUT », Ilyes Djadel y est revienu en octobre et novembre, prolonge jusqu’à fin décembre, et part avec son spectacle en tournée dans toute la France à partir du 25 janvier 2024 !

Rendez-vous au Casino Barrière de Toulouse ce mercredi 21 février 2024.

Réservations sur box.fr