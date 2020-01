Le Trio Joubran en concert ce jeudi à Toulouse

Partager Facebook

Le Trio Joubran présentera son nouvel album sur la scène de la Salle Nougaro de Toulouse.

Trois frères, trois oud. Samir, Wissam et Adnan. Sur scène et en studio, ils croisent leurs instruments comme trois voix solistes pour n’en former qu’une.

Le oud, luth oriental, est devenu la voix de leur âme, coeur battant de leur être avec lequel ils ne forment qu’un. À trois, toujours. Voilà plus de 15 ans que le Trio Joubran parcourt le monde leur oud à la main comme un étendard à planter sur chaque scène qui les accueille. À leur actif 5 albums et de multiples collaborations. The Long March, leur nouvel album, a été le fruit d’une longue gestation. Comment explorer de nouvelles couleurs (musicales) avec cet instrument ancestral ?

Le Trio Joubran en concert

Jeudi 23 janvier 2020

Salle Nougaro

Toulouse