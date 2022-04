Hoshi en concert ce soir à Toulouse

Partager Facebook

Depuis quelques années, et son entrée fracassante dans le paysage musical français avec « Ta marinière », Hoshi s’est imposé comme une artiste incontournable. Deux ans après Sommeil Levant, elle nous a offert un troisième album « Etoile flippante » en 2021. Deux albums qu’elle défendra enfin sur scène lors d’une tournée et un passage au Zénith de Toulouse. La crise sanitaire, et la fermeture des salles, avait conduit la production à repousser plusieurs fois les dates.

Hoshi touche par sa virtuosité d’écriture et sa capacité à toucher droit dans le coeur sur des sujets sociaux. Pour rappel, elle a conquis les Victoires de la Musique 2022 avec son titre « Fais-moi signe » sur la surdité.

En tout cas, Hoshi va vous retourner au Zénith de Toulouse ce mardi 12 avril !

Réservations : www.bleucitron.net