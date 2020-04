Hatik en concert cet automne à Toulouse

Partager Facebook

Initialement prévu pour le 28 mars dernier, le concert de Hatik à Toulouse aura lieu le 22 octobre prochain toujours au Rex. Les billets restent valable pour cette nouvelle date.

En attendant, on peut retrouvé le rappeur dans le rôle principal de la série Validé de Franck Gastambide sur MyCanal et Canal +. La première série sur le rap français plus vraie que nature. Et totale réussite où Hatik prouve son talent de rappeur comme d’acteur.

Hatik en concert

Jeudi 22 octobre 2020

Rex de Toulouse

www.box.fr ou au 0534311000