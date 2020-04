Harrison HANSEN sera au Toulouse Olympiquehanse en 2021

Partager Facebook

D’un commun accord, les représentants du Toulouse Olympique et Harrison HANSEN ont d’ores et déjà décidé d’activer l’option d’une année supplémentaire, prévue dans le contrat du joueur. Ainsi, l’expérimenté avant polyvalent continuera de porter le maillot Bleu et Blanc la saison prochaine.

En dépit du confinement et de la pause de l’activité sportive du club, les dirigeants Olympiens travaillent en coulisses, commençant à bâtir l’effectif en vue de 2021.

Cette décision de prolonger Harrison au bout de seulement 4 matchs (pour 1 essai) en dit long sur l’avis du club sur le joueur (et inversement). Professionnel exemplaire, il a fait l’unanimité au sein du club dès son arrivée, tant pour ses qualités sportives que humaines. Son investissement, son expérience et ses performances sur le terrain font de lui un élément précieux du groupe.

Pour rappel, Harrison est né à Auckland en 1985 et a connu ses débuts professionnels à 18 ans à Wigan, un des plus grands clubs du monde. Près de 250 matchs avec les Warriors (242 précisément), 2 Challenge Cup et 2 Grand Final plus tard, il suit les traces de son père en allant jouer à Salford pendant 2 saisons (2014-2015 – 52 matchs), avant de rejoindre le Championship et Leigh (2016 et 2017 – 84 matchs), avec qui il connaitra une promotion en Super League. En 2018 et 2019, il évolue chez les Widnes Vikings (33 matchs) puis rejoint le TO lors de la dernière intersaison. Au total, Harrison HANSEN compte plus de 400 matchs en club et 10 capes internationales (1 avec la Nouvelle-Zélande, 1 avec les « Exiles » et 8 avec les Samoa).