Ce jeudi, le Marché Victor Hugo Toulouse fait sa E-nocturne !

Et si le Marché Victor Hugo de Toulouse maintenait sa nocturne mais depuis chez vous? C’est possible ce jeudi 16 avril de 19h à 23h.

En cette période de confinement, liée à la lutte contre le COVID 19, les actions se multiplient. Le Marché Victor Hugo de Toulouse et son association des commerçants sont très actifs avec notamment des livraisons de produits directement chez vous. Place désormais à un rendez-vous apprécié par tous : les célèbres nocturnes.

Dans le contexte actuel, cette nocturne du 16 avril ne sera pas comme d’habitude. Elle s’adapte. Se transforme en e-Nocturne avec plusieurs événements dont la présence de Michel Sarran et les Chevaliers du Fiel.

Le Marché offre à tous les toulousains (Toulouse et sa 1ère couronne) la livraison lors de la e-Nocturne du 16 avril . Cette livraison offerte est possible grâce au soutien de Mon Panier – Marché Victor Hugo et d’Urby, qui assureront un service gratuit.

Le Marché s’engage à livrer des paniers de produits de ses commerçants dès le lendemain, vendredi 17 avril au personnel hospitalier toulousain.

Rendez-vous donc ce jeudi 16 avril : https://www.marche-victor-hugo.fr/