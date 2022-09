Harrison HANSEN rempile pour une saison au TO !

Partager Facebook

Alors qu’il a dépassé le cap des 300 matchs disputés en Super League cette saison, le pilier Olympien Harrison HANSEN continuera d’apporter toute son expérience du haut niveau au vestiaire Toulousain la saison prochaine pour la troisième année consécutive.

Harrison est né à Auckland en 1985 et a connu ses débuts professionnels à 18 ans à Wigan, un des plus grands clubs du monde. Près de 250 matchs avec les Warriors (242 précisément), 2 Challenge Cup et 2 titres de Super League plus tard, il suit les traces de son père en allant jouer à Salford pendant 2 saisons (2014-2015 – 52 matchs), avant de rejoindre le Championship et Leigh (2016 et 2017 – 84 matchs), avec qui il connaitra une promotion en Super League. En 2018 et 2019, il évolue chez les Widnes Vikings (33 matchs) puis rejoint le TO lors de l’intersaison 2020.

Au total, Harrison HANSEN compte plus de 400 matchs en club et 10 capes internationales (1 avec la Nouvelle-Zélande, 1 avec les « Exiles » et 8 avec les Samoa).

Un retour en Super League avec le TO

Notre avant polyvalent retrouve la catégorie reine du XIII Européen en 2022 et « H » est un élément clé dans l’effectif de Sylvain HOULES. Il a disputé 19 rencontres à ce jour et marqué 1 essai contre les champions en titre de St Helens le 4 juin dernier, à Ernest Wallon. Le 12 août, il franchit le cap symbolique, face à Warrington, des 300 matchs disputés en Super League. Harrison va donc poursuivre l’aventure avec le club Bleu & Blanc et sera sans aucun doute un atout de taille dans le groupe toulousain pour remonter en Super League la saison prochaine.