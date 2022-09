Cauchemar en cuisine cherche des restaurateurs à Toulouse

Partager Facebook

Pour le tournage d’une émission, l’équipe de M6 de l’émission Cauchemar en cuisine avec Philippe Etchebest recherche des restaurateurs à Toulouse et ses alentours pour finir la saison 11.

Depuis près de 10 ans, Philippe Etchebest met son talent et son franc parler au service de restaurateurs en difficulté. Le Chef se déplace dans les restaurants pour donner des conseiller et essayer de sauver ce qui peut etre sauver. Pour la saison 11, l’équipe de production cherche des restaurateurs à Toulouse et dans ses alentours.

Le tournage de cette émission avec le Chef étoilé se fera au courant de l’année 2022 pour une diffusion en 2023. Donc si des restaurateurs sont intéressés par ce format, contactez la production sur [email protected] ou au 06 70 17 35 14.