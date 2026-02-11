Harmonie Mutuelle devient le partenaire titre du « Toulouse Métropole Run Experience » : cap sur 2026 !

ÉVÉNEMENT. Le Toulouse Métropole Run Experience franchit une étape historique. L’organisation a officialisé l’arrivée d’Harmonie Mutuelle comme partenaire titre. Rebaptisé « Harmonie Mutuelle Toulouse Métropole Run Experience », l’événement donne déjà rendez-vous aux coureurs pour le 1er novembre 2026.

Après une édition 2025 de tous les records, la « Ville Rose » s’apprête à vibrer de nouveau. Ce partenariat stratégique avec la première mutuelle de France marque un tournant majeur pour la course emblématique de Toulouse, avec une ambition claire : placer le sport-santé et l’inclusion au sommet de l’affiche.

2025 : L’année de la consécration

Le bilan de l’édition passée donne le tournis et confirme que Toulouse est devenue une place forte du running en France. L’événement s’impose désormais comme la première manifestation de course à pied en province.

37 000 participants (+ 23 % par rapport à 2024).

1 000 bénévoles mobilisés pour encadrer les coureurs.

3 millions d’euros d’impact économique net pour la Métropole.

« Cette alliance naturelle place le sport-santé et le lien social au cœur de l’événement. Nous allons pouvoir enrichir considérablement l’expérience des coureurs et faire bouger la Ville Rose », se réjouit Jérémy Larson, Directeur Outdoor chez Playground.

Une vision « Eco-santé » pour 2026

Pour Frédéric Malfilatre, Directeur régional d’Harmonie Mutuelle Occitanie, cet engagement va bien au-delà du simple naming : « La santé ne se résume pas aux soins, elle se construit dans le mouvement et le collectif. Nous voulons faire de cette course un événement convivial, éco-responsable et inclusif, où chacun peut atteindre sa propre ligne d’arrivée. »

L’édition 2026, prévue le dimanche 1er novembre, proposera des parcours adaptés à tous les profils :

Le mythique Marathon des Géants .

Le Semi-Marathon et le 10 km du Capitole .

Le Marathon en relais et les courses pour enfants.

Ouverture des inscriptions ce jeudi !

Avis aux amateurs de foulées urbaines : l’ouverture de la billetterie est fixée au jeudi 12 février 2026. Comme chaque année, les dossards devraient s’arracher rapidement. Les plus réactifs pourront bénéficier de tarifs avantageux « Early Bird » lors de l’ouverture.

Infos pratiques :