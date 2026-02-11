Les Clefs de Saint-Pierre présentent « Nuit Transfigurée » : Une odyssée romantique au cœur de Toulouse

Le lundi 16 février 2026 à 20h00, l’Auditorium Saint-Pierre des Cuisines s’apprête à vibrer sous les archets des musiciens de l’Orchestre National du Capitole. Pour ce nouveau rendez-vous des Clefs de Saint-Pierre, le public est invité à une immersion totale dans le romantisme allemand de la fin du XIXe siècle.

Sous l’étoile de Wagner et Strauss

Ce programme d’exception célèbre l’héritage de deux géants : Johannes Brahms et, surtout, Richard Wagner. Maître incontesté des harmonies passionnées, Wagner a infusé une intensité émotionnelle unique chez ses successeurs.

La soirée s’ouvrira avec l’élégance lyrique de Richard Strauss. Les musiciens interpréteront le sextuor à cordes qui introduit son ultime opéra, Capriccio, une œuvre d’une finesse absolue.

Le chef-d’œuvre de Schoenberg : Un voyage vers le pardon

Le point d’orgue de la soirée sera sans nul doute « La Nuit Transfigurée » (Verklärte Nacht) d’Arnold Schoenberg. Avant d’explorer l’atonalité, le jeune compositeur a signé ici l’une des pages les plus poignantes de la musique de chambre. Inspirée d’un poème de Richard Dehmel, cette œuvre raconte une marche nocturne, un aveu difficile et la force rédemptrice de l’amour.

Un programme placé sous le signe de la transformation et de l’émotion pure, servi par l’excellence des solistes du Capitole.

Pourquoi y aller ?

Un cadre acoustique unique : L’Auditorium Saint-Pierre des Cuisines est le joyau toulousain pour la musique de chambre.

L’excellence locale : Retrouvez les talents de l’Orchestre National du Capitole dans un format intime et complice.

Une thématique universelle : L’amour, le pardon et la nuit, des thèmes qui résonnent en chacun de nous.

Infos Pratiques