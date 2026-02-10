CONCOURS : Gagnez vos places pour la transe funk de Vaudou Game à Toulouse !

Avis aux amateurs de grooves hypnotiques et de rythmes endiablés ! Ce jeudi 12 février 2026, la ville rose s’apprête à vibrer au son du groupe le plus électrisant de la scène afro-funk actuelle : Vaudou Game.

En partenariat avec la Salle Nougaro, Toulouseblog.fr vous offre l’opportunité de remporter vos invitations pour cette soirée qui s’annonce déjà mémorable.

Le retour de l’énergie brute avec « Fintou »

Porté par le charismatique Peter Solo, Vaudou Game revient sur le devant de la scène avec son nouvel album, Fintou. Si vous ne connaissez pas encore, imaginez un cocktail explosif où le funk incandescent des années 70 rencontre les rythmes rituels du Togo.

Sur scène, c’est une véritable machine de guerre :

Des claviers rétros et des guitares tendues.

Une section rythmique implacable.

Des cuivres qui vous transpercent.

Danser… et réfléchir

Mais ne vous y trompez pas : sous l’euphorie de la danse se cache une profondeur rare. Vaudou Game utilise la musique comme un vecteur de messages puissants. Écologie, enjeux sociaux et colères saines irriguent les textes de Peter Solo. C’est une transe festive, certes, mais surtout un appel au réveil collectif.

📋 INFOS PRATIQUES

Date : Jeudi 12 février 2026

Heure : 20h30

Durée : 1h30 de show non-stop

Style : Afro-Funk / Transe festive

Le Line-up :