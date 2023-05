Hand: Victoire du FENIX Toulouse face à Saint Raphaël

Partager Facebook

Les joueurs du FENIX se sont imposés vendredi soir au Palais des Sports face à Saint Raphaël (33-32). Le Top 5 est toujours en ligne de mire !

Un ouf de soulagement… Après une semaine sans match, le FENIX s’est fait peur vendredi soir à domicile face à St-Raphaël. Les Toulousains rentrent très mal dans la rencontre, puisque dès le début du match, c’est St-Raphaël qui prend les commandes. Les joueurs du FENIX sont en échec en attaque et n’arrivent pas à stopper l’adversaire du soir. A la mi-temps Toulouse est derrière au score (16-20).

Mais tout le monde connait le caractère des hommes de Danijel Andjelkovic. Avec une défense totalement retrouvée, des ballons récupérés et une attaque en feu, Toulouse revient au score et passe devant St-Raphaël à la 48ème minute. La fin du match est toulousaine, avec un Palais des Sports encore une fois derrière ses joueurs ! Résultat final, le FENIX l’emporte d’un petit but (33-32).

LA RÉACTION DE BAKARY DIALLO

» Je pense que l’on a montré clairement un gros caractère car on a fait vingt premières minutes plus que compliquées voir très très compliquées. On s’est un peu rattrapés sur la fin de première mi-temps du coup on a réduit l’écart. On était menés à +9 quand même en première mi-temps et on termine finalement par une victoire !

Maintenant on va se tourner sur le prochain match à Chambéry qui va compter pour notre fin de saison. »