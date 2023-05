 Deux nouveaux artistes pour le Weekend des Curiosités

Partager Facebook

A un mois de l’événement, deux nouveaux artistes s’ajoutent au line up du Weekend des Curiosités les 2, 3 et 4 juin prochain : Aghiad et Aupinard.

Aghiad

Lauréat iNOUïS et Prix du Public RIFFX du Printemps de Bourges 2023, Aghiad est toujours un peu ailleurs. Une part de son esprit est quelque part en Syrie, surement dans un hôtel vieilli près de la mer, où il chante dans une tenue de crooner. Qu’il chante en français et en arabe, ses langues maternelles, ou en turc, qu’il a appris pendant ses études, Aghiad porte dans ses textes la mélancolie de l’exil, le regret d’une Syrie meurtrie, mais aussi la joie du partage et la chaleur de la Méditerranée. Comme un rayon de soleil pop pour percer les nuages.

aupinard

À 16 ans, Aupinard découvre par un heureux hasard le titre « Saudade Fez Um Samba » de João Gilberto. Débute alors une passion pour la musique brésilienne, la bossa nova en tête. Cinq plus tard, ce Bordelais à la voix suave la revisite, en français, racontant avec simplicité la vie d’un garçon de son âge. Un carton international sur TikTok, de vraies chansons développées en live, avec charisme et évidence. Et un aller simple au soleil, une jolie brise de fraîcheur soufflant sur ces rythmiques magiques.

Plus d’infos : www.lebikini.com