Sunday Time avec Myd au Bikini

Pour le Sunday Time du mois de mai, le Bikini accueille Myd, Paula Tape et Naconda ce dimanche 7 mai. Une belle affiche printanière !

Pour débuter le mois de mai sous les meilleurs auspices on retrouve MYD, le dj et producteur français de chez ED BANGER qui nous régalera d’un dj set électro-pop solaire dont il a le secret et a ses cotés la DJ et productrice PAULA TAPE connue pour son sens de la sélection et ses sets house et groovy : tous les ingrédients pour un dimanche soir réussi sur le dancefloor du Bikini !

Le Sunday Time, en plus de la musique, c’est une ambiance, un espace restauration, des cocktails et de la bonne humeur.

Infos : www.lebikini.com