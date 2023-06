Toulouse. Les jardins à l’honneur ce weekend !

Partager Facebook

En France, du 2 au 4 juin c ‘est l’événement Rendez-vous aux Jardins. A Toulouse, plusieurs lieux ouvrent leurs portes au public.

Samedi 3 et dimanche 4 juin, plus de 2 200 parcs et jardins ouvriront leurs portes, parfois à titre exceptionnel, partout en France. Tout au long du week-end, des milliers d’animations seront mises en place pour tous les publics, néophytes et amateurs éclairés : visites guidées, démonstrations de savoir-faire, échanges avec les professionnels (botanistes, jardiniers, paysagistes,…), promenades musicales, concerts, etc.

A Toulouse, le jardin Raymond VI, le jardin du Grand Rond, le jardin Japonais, le jardin botanique Henri-Gaussen, les jardins du Muséum, et le parc du château de la Reynerie jouent le jeu de cet évènement. Entre animations et visites gratuites, le public pourra se plonger dans les plus beaux lieux de la ville rose.

Pour en savoir plus : https://rendezvousauxjardins.culture.gouv.fr/