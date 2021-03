Hand : Le FENIX Toulouse se dévoile pour la saison prochaine !

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Alors que le championnat bat son plein, le FENIX Toulouse prépare déjà l’avenir en dévoilant son effectif pour la saison 2021-2022.

Après avoir prolongé les cadres en décembre (ILIC, GILBERT LETTENS), c’est au tour de 2 autres piliers de l’équipe de renouveler leur bail soir le capitaine Pierrick Chelle. Il prolonge pour une saison de plus en tant que joueur, avant d’intégrer la cellule commerciale du FENIX en 2022 dans le cadre d’un projet de reconversion proposé par le club.

Luka SOKOLIC (30 ans, 1m94, 97 kg), le patron de la défense, poursuivra également l’aventure pour un an supplémentaire. Il sera toulousain au moins jusqu’en juin 2022.

Danijel ANDELKOVIC nouveau coach assisté de Rémi CALVEL

Danijel ANDELKOVIC (42 ans), ancien joueur (2010-2016) et entraîneur adjoint (2016-2020) du FENIX devient l’entraîneur numéro un de l’équipe professionnelle. Rémi CALVEL (38 ans), formé au club sera donc passé par toutes les étapes : centre de formation en tant que joueur de 2001 à 2005, joueur professionnel jusqu’en 2017, puis entraîneur du CF. Il sera l’adjoint de l’équipe première mais conservera la responsabilité sportive du centre de formation.

Ce nouveau staff est constitué pour une période de 2 ans.

ILS « REVIENNENT »

Après un passage remarqué au club de 2015 à 2017 qui lui a permis de révéler son grand talent aux yeux du public français, le FENIX accueille Fredric PETTERSSON (32 ans, 2m02 et 118kg, Suède) pour les deux prochaines saisons. Fort de son expérience internationale en sélection comme en Ligue des Champions avec MONTPELLIER, le récent vice-champion du monde sera un atout majeur dans l’effectif toulousain.

Côté staff, un ancien de la maison FENIX (2016-2018) fera également son retour sur le banc de l’équipe réserve. Romain TERNEL (34 ans) le futur ex-demi-centre de LIMOGES a accepté le projet de reconversion proposé par Philippe DALLARD. Il intégrera le staff du centre de formation et passera ses diplômes d’entraîneur pour en devenir à terme le responsable sportif.

« ILS ARRIVENT »

Côté arrivées, trois joueurs ont d’ores et déjà donné leur accord pour rejoindre la TEAM FENIX.

Tobias WAGNER, pivot, 25 ans, 1m98 pour 126 kg, international autrichien évolue actuellement dans le club de FIVERS VIENNE. Repéré par les coachs pendant la campagne européenne de European League, il avait également brillé pendant le Mondial contre l’équipe de France. Il s’est engagé jusqu’en 2023.

Erwin FEUCHTMANN, arrière gauche, 30 ans, 1m95 et 96kg, international chilien arrive en provenance du club espagnol ADEMAR LEON, qui était également dans la poule du FENIX en European League. Joueur polyvalent de la base arrière, le chilien a signé pour deux saisons lui aussi.

Enfin, dernière recrue, le demi-centre espagnol Erik BALENCIAGA (1m69 pour 69 kg) arrive du club espagnol LOGRONO – La Rioja pour deux saisons jusqu’au 30 juin 2023. Avec des caractéristiques physiques similaires et un style de jeu tout aussi percutant et explosif, il aura pour mission de remplacer Luc STEINS définitivement transféré au PSG.

Le club de la capitale et le joueur néerlandais ont souhaité prolonger leur aventure commune et ont sollicité le FENIX pour en obtenir le transfert définitif dès la saison prochaine. Un accord a été trouvé permettant de préserver les intérêts et les aspirations de chacun.

Les contours de l’effectif 2021-2022 sont donc quasiment connus. Une ou deux recrues supplémentaires sont néanmoins toujours à l’étude pour compléter le groupe.