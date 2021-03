La Cinémathèque de Toulouse salue la mémoire de son ancien président Bertrand Tavernier

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Alors que les hommages se multiplient, la Cinémathèque de Toulouse se souvient des liens d’amitié qu’elle a entretenus avec Bertrand Tavernier, ancien président de l’établissement à la fin des années 1970.

Dans un communiqué, que nous vous livrons en intégralité, la Cinémathèque de Toulouse a rendu un hommage à son ami et réalisateur Bertrand Tavernier. Ces films nous ont marqué comme L’horloger de Saint Paul, Que la fête commence, Le juge et l’assassin, Coup de Torchon, Capitaine Conan ou encore Autour de Minuit et Quai des Orfevres.

La lettre de la cinémathèque de Toulouse :

« L’équipe de la Cinémathèque de Toulouse a été très touchée d’apprendre la disparition de Bertrand Tavernier.

Bertrand Tavernier, grand ami de la Cinémathèque, en a même assuré la présidence, durant une courte période à la fin des années 1970, avant l’aventure de l’Institut Lumière.

Cinéaste inclassable, cinéphile passionné et passionnant, à la culture et la mémoire impressionnantes…

Nous nous sentions tout petits à côté de ce géant, cet homme-cinéma.

Nous aimions son regard exigent, son insatiable curiosité et son amour du cinéma qui nous transportait. Nous ne nous lassions pas d’écouter le conteur formidable qu’il était, habité par cette passion de toute une vie.

Son Voyage à travers le cinéma français restera pour nous l’un de ses plus beaux cadeaux. Quelle érudition et quel regard !

Nos pensées les plus affectueuses à nos amis de l’Institut Lumière qui perdent un ami proche et un président exceptionnel qui a permis à l’Institut de devenir un lieu incontournable pour celles et ceux qui aiment le cinéma. »

Pour les amoureux du cinéastes, des films sont à voir sur My Canal ou encore sur Netflix.