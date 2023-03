Hand : Le FENIX Toulouse recevra un grand d’Espagne à la fin de la saison !

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le FENIX Toulouse recevra le 8 juin prochain, en match amical de fin de saison, l’équipe du FC Barcelone pour une rencontre au Palais des Sports.

Le Président Philippe DALLARD l’annonçait lors de la conférence de presse en janvier dernier, le FENIX Toulouse Handball recevra l’équipe du FC Barcelone le Jeudi 08 Juin à 20H00 au Palais des Sports, pour un match d’exception !

Dans cette équipe du FC Barcelone, on retrouve 4 internationaux français et vice-champion du monde , Dika MEM, Melvyn RICHARDSON, Ludovic FABREGAS et Timothey N’GUESSAN. Mais également le gardien Gonzalo PEREZ DE VARGAS qui a joué avec le FENIX durant la saison 2013-2014 !

Ce match de gala, hors cadre du championnat, viendra clôturer la saison 2022-2023 du FENIX . Rendez-vous dans 3 mois, le Jeudi 08 Juin à 20H00 au Palais des Sports de Toulouse.

Billetterie : à partir de 15€ sur www.fenix-toulouse.fr