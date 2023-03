Marie-Flore, Alexia Gredy et Marie Amali en concert au Metronum

Partager Facebook

Concert exceptionnel au Metronum Toulouse ce 10 mars avec Marie-Flore, Alexia Gredy et Marie Amali.

Ce vendredi, en attendant le printemps au Metronum, chanson, pop et folk au programme avec Marie-Flore, Alexia Gredy et la révélation toulousaine Marie Amali.

Marie-Flore

Marie-Flore ne ressemble à personne et personne ne ressemble à Marie-Flore. Minois de chat au coeur écorché, regard bleu cristallin et timbre à nulle autre pareil, elle est l’une des rares artistes françaises capables de passer d’un piano-voix éthéré à une pop teintée d’urbanité et de modernité, à chaque fois poétique. Auteure, compositrice, interprète et multi instrumentiste, Marie-Flore est une amatrice de pop sous toutes ses formes.

Alexia Gredy

Après ce succès, la discrète Alexia Gredy, ancienne étudiante en droit, qui se voyait acheteuse d’art, ne s’est pas arrêtée d’écrire. Celle qui rappelle les icônes Françoise Hardy ou Marie Laforêt, qu’elle cite d’ailleurs comme références, a grandi avec Bashung, Souchon, Leonard Cohen et Lucio Battisti, en boucle, dans les oreilles. Elle a pris le temps de polir les textes de son album « Hors Saison » et d’approfondir son univers poétique et intime, entre expériences vécues et fantasmes, qu’elle dévoile avec pudeur.

Marie Amali

Des nuages de sentiments confus se dégagent les plus belles éclaircies. La douceur, les blessures, la nostalgie côtoient l’espoir et le dépassement de soi dans les chansons de Marie Amali. Des émotions en demi-teintes s’élèvent et planent, portées par l’intimité d’un piano/voix. Un projet à la croisée du psychédélisme de Pink Floyd et de la poésie d’Alain Bashung à découvrir sans attendre.

Infos : lemetronum.fr